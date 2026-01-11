Хинштейн: Четыре приграничных района Курской области остались без электричества

В четырёх приграничных районах Курской области нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Балицкий: Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области

По его словам, без электричества остались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов. Причины аварии в настоящее время выясняются.

Хинштейн подчеркнул, что энергетики уже приступили к восстановительным работам, и в ближайшее время подача электроэнергии будет возобновлена. Ситуацию глава региона взял под личный контроль.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 46 тысяч абонентов в 117 населенных пунктах остались без электричества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:АварияЭлектричествоКурская ОбластьРоссия

