Хинштейн: Четыре приграничных района Курской области остались без электричества
В четырёх приграничных районах Курской области нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, без электричества остались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов. Причины аварии в настоящее время выясняются.
Хинштейн подчеркнул, что энергетики уже приступили к восстановительным работам, и в ближайшее время подача электроэнергии будет возобновлена. Ситуацию глава региона взял под личный контроль.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 46 тысяч абонентов в 117 населенных пунктах остались без электричества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не оправдали ожиданий? В новогодние праздники кинотеатры собрали 9 млрд рублей
- Хинштейн: Четыре приграничных района Курской области остались без электричества
- Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян
- Балицкий: Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области
- Трамп: Теперь Венесуэлу защищает армия США, а не Куба
- «Чебурашка», «Простоквашино», «Буратино»: Сказки подарили кинотеатрам миллиарды на Новый год
- СМИ: Военные США использовали мощное неизвестное оружие при захвате Мадуро
- Конгрессмен США призвал военных не выполнять приказ Трампа о нападении на Гренландию
- Эксперт: Робототехника станет одной из самых востребованных профессий в 2026 году
- В Дании предложили перенести резиденцию наследного принца Кристиана в Нуук
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru