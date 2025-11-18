Сегодня президент Украины Владимир Зеленский теряет остатки власти, руководство страны доживает последние дни. Заявлениями о возможных переговорах он пытается выбить передышку, чтобы отвлечь внимание от происходящего в стране и пополнить ВСУ новыми солдатами и оружием. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении перезапустить переговоры по окончанию российско-украинского конфликта. Для этого он едет в Турцию. Также в Турцию для переговоров с Зеленским прибудет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщило агентство Reuters. По мнению Долгова, решение о перезапуске переговоров было принято на фоне краха власти на Украине, а цель Зеленского — получить передышку на фронте.

«Верить Зеленскому абсолютно нельзя. То, что он говорит, — это сплошная демагогия. Киев ни разу не отнесся серьезно к переговорам. Кроме того, не Зеленский решает, будет ли Киев готов к реальным переговорам. Украина находится под внешним управлением и давлением со стороны Евросоюза и Вашингтона. Понятно, что власть на Украине рассыпается в первую очередь под натиском ситуации на фронтах, свою лепту вносят и коррупционные скандалы. Крысы побежали с тонущего корабля. Самое главное для Украины и для ее союзников сегодня — получить передышку на фронте, потому что фронт начинает сыпаться со всех сторон. Сейчас будет всякая демагогия по поводу переговоров, заморозки конфликта по линии соприкосновения. Все это нужно Киеву, повторюсь, только для того, чтобы попытаться каким-то образом переключить внимание с краха власти и восстановить пополнение подразделений на передовой новыми солдатами и боеприпасами. Когда мы возьмем Покровск и Мирноград, для Украины будет все совсем плохо», — сказал Долгов.