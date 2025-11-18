«Последние конвульсии»: Посол Долгов объяснил попытки Зеленского возобновить переговоры
Сегодня главная задача Украины — получить передышку, чтобы пополнить подразделения на передовой новыми солдатами и боеприпасами и отвлечь внимание от неминуемого краха власти, сказал НСН Константин Долгов.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский теряет остатки власти, руководство страны доживает последние дни. Заявлениями о возможных переговорах он пытается выбить передышку, чтобы отвлечь внимание от происходящего в стране и пополнить ВСУ новыми солдатами и оружием. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении перезапустить переговоры по окончанию российско-украинского конфликта. Для этого он едет в Турцию. Также в Турцию для переговоров с Зеленским прибудет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщило агентство Reuters. По мнению Долгова, решение о перезапуске переговоров было принято на фоне краха власти на Украине, а цель Зеленского — получить передышку на фронте.
«Верить Зеленскому абсолютно нельзя. То, что он говорит, — это сплошная демагогия. Киев ни разу не отнесся серьезно к переговорам. Кроме того, не Зеленский решает, будет ли Киев готов к реальным переговорам. Украина находится под внешним управлением и давлением со стороны Евросоюза и Вашингтона. Понятно, что власть на Украине рассыпается в первую очередь под натиском ситуации на фронтах, свою лепту вносят и коррупционные скандалы. Крысы побежали с тонущего корабля. Самое главное для Украины и для ее союзников сегодня — получить передышку на фронте, потому что фронт начинает сыпаться со всех сторон. Сейчас будет всякая демагогия по поводу переговоров, заморозки конфликта по линии соприкосновения. Все это нужно Киеву, повторюсь, только для того, чтобы попытаться каким-то образом переключить внимание с краха власти и восстановить пополнение подразделений на передовой новыми солдатами и боеприпасами. Когда мы возьмем Покровск и Мирноград, для Украины будет все совсем плохо», — сказал Долгов.
Собеседник НСН допустил, что Зеленский специально затягивает свое возвращение в Киев.
«Не исключаю также, что Зеленский не хочет возвращаться в Киев. Он может попытаться путешествовать сейчас из одной точки в другую, потому что ситуация для него действительно негативная, он теряет остатки власти. Допускаю, что он может попытаться пойти по пути сбежавшего из Украины секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Фактически идет повторение апреля 1945 года, полный крах, начинаются последние конвульсии Украины. Российской армии надо спокойно работать, дожимать ВСУ, решать поставленные верховным главнокомандующим военные задачи, а все остальное приложится. К обменам же мы всегда готовы — если Киев готов принять еще тысячи трупов, мы всегда готовы их передать. Было понятно, что к этому все придет, вопрос был только во времени. Процесс этот будет набирать обороты: у Европы денег все меньше, там начинают понимать, что по большей части эти деньги разворовываются, вернуть их не получится, судя по всему, поэтому американские деньги и перестали поступать. А покупать американское оружие втридорога европейцам тоже очень сложно», — подчеркнул посол.
В заключение Долгов предположил, что США пытаются «слить» Зеленского и договориться с Россией уже без него.
«Я считаю, что начался процесс “слива” Зеленского. Как быстро это будет, какие будут этапы, посмотрим. Я не верю ни в какой длительный и прочный мир с учетом российских условий, который мог бы быть достигнут с Зеленским. Мы открыты к урегулированию, президент Путин об этом много раз говорил, но наши условия понятны, они очень четко изложены. Зеленский на эти условия никогда не пойдет, пойдут ли Вашингтон и Европа — посмотрим. А для Зеленского это в любом случае конец, никаких перспектив у него нет. Если Украина готова подписать капитуляцию, тогда, конечно, урегулирование может состояться», — подытожил он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают активный диалог, нацеленный на поиск путей урегулирования украинского конфликта.
