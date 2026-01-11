Балицкий: Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области
Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в 117 населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что отключение электроэнергии затронуло 5 муниципальных образованиях области.
Кроме того, в семи населённых пунктах региона приостановлено водоснабжение — без воды остались более 10 тысяч человек.
Специалисты энергокомпаний и коммунальных служб уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением электроснабжения, добавил Балицкий.
Ранее более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян
- Балицкий: Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области
- Трамп: Теперь Венесуэлу защищает армия США, а не Куба
- «Чебурашка», «Простоквашино», «Буратино»: Сказки подарили кинотеатрам миллиарды на Новый год
- СМИ: Военные США использовали мощное неизвестное оружие при захвате Мадуро
- Конгрессмен США призвал военных не выполнять приказ Трампа о нападении на Гренландию
- Эксперт: Робототехника станет одной из самых востребованных профессий в 2026 году
- В Дании предложили перенести резиденцию наследного принца Кристиана в Нуук
- Украина запретила показ фильма о Мазепе из-за участия Никиты Джигурды
- «Влажные фантазии»: Захарова о словах главы МО Великобритании о «похищении» Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru