Балицкий: Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области

Губернатор уточнил, что отключение электроэнергии затронуло 5 муниципальных образованиях области.

Кроме того, в семи населённых пунктах региона приостановлено водоснабжение — без воды остались более 10 тысяч человек.

Специалисты энергокомпаний и коммунальных служб уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением электроснабжения, добавил Балицкий.

Ранее более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».