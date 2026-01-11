Балицкий: Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области

Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в 117 населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что отключение электроэнергии затронуло 5 муниципальных образованиях области.

Кроме того, в семи населённых пунктах региона приостановлено водоснабжение — без воды остались более 10 тысяч человек.

Специалисты энергокомпаний и коммунальных служб уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением электроснабжения, добавил Балицкий.

Ранее более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

