Президент Кубы: Страна готова защищаться до последний капли крови

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна готова защищаться «до последней капли крови» на фоне давления со стороны США.

Трамп: Куба висит на волоске

В публикации в социальной сети X кубинский лидер отметил, что на протяжении 66 лет Куба не совершала нападений, а сама подвергается непрерывной агрессии со стороны Соединённых Штатов. По его словам, островное государство не представляет угрозы для кого-либо, однако готово отстаивать свою Родину до конца.

Таким образом Диас-Канель отреагировал на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот пообещал, что Куба больше не будет получать ни финансовую помощь, ни поставки нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отныне безопасность Венесуэлы будет обеспечивать американская армия, а не Куба, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: @AsambleaCuba
ТЕГИ:ПрезидентСШАКуба

Горячие новости

Все новости

партнеры