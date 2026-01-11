Президент Кубы: Страна готова защищаться до последний капли крови

В публикации в социальной сети X кубинский лидер отметил, что на протяжении 66 лет Куба не совершала нападений, а сама подвергается непрерывной агрессии со стороны Соединённых Штатов. По его словам, островное государство не представляет угрозы для кого-либо, однако готово отстаивать свою Родину до конца.

Таким образом Диас-Канель отреагировал на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот пообещал, что Куба больше не будет получать ни финансовую помощь, ни поставки нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отныне безопасность Венесуэлы будет обеспечивать американская армия, а не Куба, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».