«Свято место». Путин намекнул о переизбрании в 2024 году

Также он предпочел не отвечать на вопрос о преемнике и сказал, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. «Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — отметил президент.

В июне, отвечая на вопрос о преемнике во время Прямой линии, Путин рассказал, что «с одной стороны, говорят "свято место пусто не бывает" и незаменимых людей нет», а с другой - заявил, что его ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента.

«Конечно, подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну как наша Родина», - добавил президент.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин надеется, что Путин отойдет от дел в 2024. Об этом он ранее рассказал в интервью Тине Канделаки на канале RTVI. По его мнению, Путин совершил «максимальное количество поступков», чем «посадил под санкции» и себя, и всю элиту, сделав всех «невыездными».

«Россия без Путина может. Путин без России не может. Владимир Владимирович, я думаю, в 2024 году переедет в свои пенаты и будет смотреть на страну, на новых неповоротливых, неловких людей, которые пытаются приспособиться к штурвалу», - добавил политик.