«Свято место». Путин намекнул о переизбрании в 2024 году
Эксперты рассказали НСН, что власти уже начали работу по легитимизации выборов-2024, начав со смены губернаторов.
Президент России Владимир Путин не исключил свое участие на выборах в 2024 году. Отвечая на вопрос о планах оставаться на посту главы государства до 84 лет, он отметил, что до следующих выборов много времени, но Конституция позволяет ему баллотироваться на новый срок. «Никаких решений на этот счет пока не принято», — заявил Путин в интервью журналистке CNBC Хедли Гэмбл.
Также он предпочел не отвечать на вопрос о преемнике и сказал, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. «Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — отметил президент.
В июне, отвечая на вопрос о преемнике во время Прямой линии, Путин рассказал, что «с одной стороны, говорят "свято место пусто не бывает" и незаменимых людей нет», а с другой - заявил, что его ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента.
«Конечно, подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну как наша Родина», - добавил президент.
Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин надеется, что Путин отойдет от дел в 2024. Об этом он ранее рассказал в интервью Тине Канделаки на канале RTVI. По его мнению, Путин совершил «максимальное количество поступков», чем «посадил под санкции» и себя, и всю элиту, сделав всех «невыездными».
«Россия без Путина может. Путин без России не может. Владимир Владимирович, я думаю, в 2024 году переедет в свои пенаты и будет смотреть на страну, на новых неповоротливых, неловких людей, которые пытаются приспособиться к штурвалу», - добавил политик.
В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал возможных преемников президента. По его словам, в стране много молодых и талантливых политиков. Зюганов выделил первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Афонина, заместителя председателя ЦК КПРФ Новикова, секретаря ЦК КПРФ по международным связям Калашникова, а также губернатора Орловской области и мэра Новосибирска, передает его слова Ura.ru.
При этом политолог Дмитрий Орешкин в беседе с НСН выразил уверенность, что Путин будет избираться в 2024 году.
«Безусловно, будет. Зачем ему раньше? Он никуда не спешит, до 2024 года у него все под контролем.
Хорошо это или плохо, зависит от того, что считать благом для России, отметил политолог.
«Для Путина благо для России – это его дальнейшее сохранение на капитанском мостике. Других лидеров рядом с ним нет, он такой один. Если считать благом для России ее изоляцию от мирового сообщества, изгнание из «Большой восьмерки», токсичность российского имиджа, международные суды по «ЮКОСу», по Boeing MH17, то Путина надо оставлять», - пояснил политолог.
Власти уже готовятся к выборам 2024 года. На них планируется потратить 33 миллиарда рублей. В абсолютном выражении это будут самые дорогие президентские выборы в истории страны. Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, с чем связаны такие траты.
«Следующие президентские выборы для нашей страны больше не принципиальны, и в этом отношении, видимо, государство решило, что на эти выборы нужно потратить, чтобы была легитимность этих процессов, даже более, чем прошлых», - отметил Федоров.
С перестройкой системы под предстоящие выборы связана замена губернаторов в России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев, комментируя замену третьего с начала осени губернатора - на этот раз в Ярославской области.
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