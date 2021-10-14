Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приемнике, сообщает РИА Новости.
«Конституция позволяет мне баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — сказал глава государства.
Как отметил российский лидер, до следующих выборов достаточно много времени, а потому разговоры о приемнике только дестабилизируют ситуацию. Путин подчеркнул, что ситуация в стране должна быть спокойной и стабильной.
В 2017 году на вопрос журналистов, с какой целью он выдвигается, Путин ответил, что хотел бы видеть страну с современной, гибкой, политической системой, а экономика должна быть построена на высоких технологиях,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru