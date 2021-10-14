Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приемнике, сообщает РИА Новости.

Путин объяснил, зачем идет на выборы

«Конституция позволяет мне баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, до следующих выборов достаточно много времени, а потому разговоры о приемнике только дестабилизируют ситуацию. Путин подчеркнул, что ситуация в стране должна быть спокойной и стабильной.

В 2017 году на вопрос журналистов, с какой целью он выдвигается, Путин ответил, что хотел бы видеть страну с современной, гибкой, политической системой, а экономика должна быть построена на высоких технологиях,

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры