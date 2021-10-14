Путин ответил на вопрос о преемнике

«Конституция позволяет мне баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, до следующих выборов достаточно много времени, а потому разговоры о приемнике только дестабилизируют ситуацию. Путин подчеркнул, что ситуация в стране должна быть спокойной и стабильной.

В 2017 году на вопрос журналистов, с какой целью он выдвигается, Путин ответил, что хотел бы видеть страну с современной, гибкой, политической системой, а экономика должна быть построена на высоких технологиях,

