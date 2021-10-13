«Готовятся к 2024». Политолог объяснил «губернаторопад» результатом выборов
Константин Калачев заявил, что власти перестраивают систему, чтобы обеспечить нужный результат на предстоящих выборах президента.
Замена губернаторов в России связана с перестройкой системы под предстоящие президентские выборы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал политолог Константин Калачев, комментируя замену третьего с начала осени губернатора - на этот раз в Ярославской области.
«На замене губернаторов отражаются итоги выборов в Государственную Думу, которые были репетицией выборов президентских. Нужны те главы, которые смогут обеспечить нужный результат, потому что зачастую результатом реальных выборов являются рейтинги и антирейтинги региональной власти. Если мы посмотрим результаты выборов в Госдуму в Ярославской области, то они не могут быть признаны властью удовлетворительными: в [одномандатных] округах проиграли, «Единая Россия» голосов недобрала. И это во многом было связано с внутриэлитными конфликтами и низкой оценкой деятельности региональной власти. Система меняется к 2024 году, и это самое главное», - отметил политолог.
Кроме этого Калачев отметил, что губернаторы должны уметь выстраивать отношения с региональными элитами.
«Возьмем пример тамбовского губернатора [Александра] Никитина. У него был внутриэлитный конфликт, который отразился на выборах в городскую думу. Потом этот конфликт был решен, и он смог обеспечить результат выше среднего для «Единой России» в Государственную Думу. И там даже избрали по округу не самого популярного политика [Алексея] Журавлева. Но риски и угрозы, которые там существовали, могли воспроизвестись. То есть, условно говоря, отношения с местными элитами и управляемость ситуации принимаются во внимание», - указал эксперт.
В этой связи Калачев вспомнил губернатора Рязанской области Николая Любимова и губернатора Удмуртии Александра Бречалова, которые могут лишиться своих постов как раз из-за плохих отношений с местными элитами.
«По поводу рязанского губернатора есть проблемы с точки зрения выстроенности системы руководства регионом и взаимодействия с федеральным центром, хотя пока правительство Рязанской области опровергает информацию об его уходе. Я не исключаю, что второго срока может не быть у господина Бречалова. Он вроде бы находится на хорошем счету у федерального центра, но у него такая же история, как и с приходом варягов, которые не смогли выстроить отношения с местными элитами, поэтому и там могут быть проблемы», - заметил политолог.
Резюмируя, Калачев назвал в качестве критерия оценки работы губернаторов управляемость, которая отражается на результатах выборов, качество и эффективность регионального управления, отношения с региональными элитами, запрос на обновление и отношения с федеральным центром.
«Есть регионы, которые не представляют особого интереса для групп влияния: дотационные, бедные. А есть те, кто интересен «центру подготовки принятия решений». В конце концов, регион – это ресурс, и борьба за ресурс ведется постоянно», - заключил эксперт.
Ранее президент России освободил от занимаемой должности губернатора Тамбовской области Александра Никитина, главу Владимирской области Владимира Сипягина и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
Также, по информации РБК, в ближайшее время может случиться отставка губернатора Рязанской области Николая Любимова.
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