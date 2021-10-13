«Готовятся к 2024». Политолог объяснил «губернаторопад» результатом выборов

Кроме этого Калачев отметил, что губернаторы должны уметь выстраивать отношения с региональными элитами.

«Возьмем пример тамбовского губернатора [Александра] Никитина. У него был внутриэлитный конфликт, который отразился на выборах в городскую думу. Потом этот конфликт был решен, и он смог обеспечить результат выше среднего для «Единой России» в Государственную Думу. И там даже избрали по округу не самого популярного политика [Алексея] Журавлева. Но риски и угрозы, которые там существовали, могли воспроизвестись. То есть, условно говоря, отношения с местными элитами и управляемость ситуации принимаются во внимание», - указал эксперт.

В этой связи Калачев вспомнил губернатора Рязанской области Николая Любимова и губернатора Удмуртии Александра Бречалова, которые могут лишиться своих постов как раз из-за плохих отношений с местными элитами.

«По поводу рязанского губернатора есть проблемы с точки зрения выстроенности системы руководства регионом и взаимодействия с федеральным центром, хотя пока правительство Рязанской области опровергает информацию об его уходе. Я не исключаю, что второго срока может не быть у господина Бречалова. Он вроде бы находится на хорошем счету у федерального центра, но у него такая же история, как и с приходом варягов, которые не смогли выстроить отношения с местными элитами, поэтому и там могут быть проблемы», - заметил политолог.

Резюмируя, Калачев назвал в качестве критерия оценки работы губернаторов управляемость, которая отражается на результатах выборов, качество и эффективность регионального управления, отношения с региональными элитами, запрос на обновление и отношения с федеральным центром.

«Есть регионы, которые не представляют особого интереса для групп влияния: дотационные, бедные. А есть те, кто интересен «центру подготовки принятия решений». В конце концов, регион – это ресурс, и борьба за ресурс ведется постоянно», - заключил эксперт.

Ранее президент России освободил от занимаемой должности губернатора Тамбовской области Александра Никитина, главу Владимирской области Владимира Сипягина и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Также, по информации РБК, в ближайшее время может случиться отставка губернатора Рязанской области Николая Любимова.

