Благо для России или Путина? Политолог о переизбрании президента в 2024 году
Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с НСН выразил уверенность, что Путин будет вновь избираться в президенты страны.
Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не решил, пойдет ли он на новые президентские выборы 2024 года. Он сказал это, отвечая на вопрос о конституционной поправке об «обнулении». По его словам, у него есть универсальное правило для принятия решений - благо страны. Путин считает, что запрос от народа на его участие в новых выборах есть.
Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с НСН выразил уверенность, что Путин будет избираться и выборы пройдут как намечено, в 2024 году
«Безусловно, будет. Зачем ему раньше? Он никуда не спешит, до 2024 года у него все под контролем», - отметил Орешкин.
Политолог считает, что благо России может не совпадать с представлениями Путина о нем.
«Человек по определению субъективен. Понятие о благе радикально меняется в зависимости от того, кто его оценивает. Для Путина благо для России – это его дальнейшее сохранение на капитанском мостике. Других лидеров рядом с ним нет, он такой один. Если считать благом для России ее изоляцию от мирового сообщества, изгнание из «Большой восьмерки», токсичность российского имиджа, международные суды по «ЮКОСу», по Boeing MH17, то Путина надо оставлять», - пояснил политолог.
«Я считаю, что благо России – это возврат к нормальным отношениям с цивилизованным миром, прекращение использования химического оружия для достижения политических целей, возврат к конкурентным выборам», - заключил собеседник НСН.
В ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос 10-летнего ребенка, почему Россию не любят в мире.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- В правительстве Подмосковья рассказали о развитии социальной сферы в период пандемии
- Эксперт рассказал, как избавиться от платных подписок на мобильном
- Гинцбург: Совместные исследования вакцин от COVID-19 пройдут в ближайшее время
- В МИД ФРГ назвали правильным решение о санкциях из-за Навального
- СМИ: Российским спортсменам до 2022 года запретили выступать под национальным флагом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru