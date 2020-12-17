Благо для России или Путина? Политолог о переизбрании президента в 2024 году

Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не решил, пойдет ли он на новые президентские выборы 2024 года. Он сказал это, отвечая на вопрос о конституционной поправке об «обнулении». По его словам, у него есть универсальное правило для принятия решений - благо страны. Путин считает, что запрос от народа на его участие в новых выборах есть.

Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с НСН выразил уверенность, что Путин будет избираться и выборы пройдут как намечено, в 2024 году

«Безусловно, будет. Зачем ему раньше? Он никуда не спешит, до 2024 года у него все под контролем», - отметил Орешкин.

Политолог считает, что благо России может не совпадать с представлениями Путина о нем.