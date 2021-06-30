«Незаменимых нет». Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии в среду ответил на вопрос о своем возможном преемнике на посту главы государства.

Житель Краснодара спросил президента: «Есть люди в вашей команде человек, которому вы могли бы передать власть без всяких сомнений?»

«Решение о том, кто должен возглавить российское государство, всегда за гражданами России. Они осуществляют свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. Только такой путь возможен. Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну, с одной стороны, говорят «свято место пусто не бывает» и незаменимых людей нет, с другой стороны – конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира, я не знаю ни одного исключения. Конечно, подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну как наша Родина, Россия», - сказал Путин.

При этом он рассказал, с какими трудностями столкнулся в ельцинские времена, когда вбирал преемника на пост главы ФСБ.

«Мне нужно было подобрать преемника на должность директора ФСБ. На мое удивление, те люди, которым я предложил эту работу, отказались. Почему? Ситуация в стране была очень сложной и брать на себя такую ответственность не многим хотелось. Более того, когда Борис Николаевич (Ельцин – прим. НСН) предложил мне баллотироваться, я сказал ему: "Борис Николаевич, я думаю, что я к этому не готов". Он мне ответил: "Мы еще к этому вернемся, вы подумайте"», - отметил президент России.

