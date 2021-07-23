Зюганов рассказал о возможных преемниках Путина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал возможных преемников президента России Владимира Путина. Об этом политики рассказал в интервью ведущей Тине Канделаки.

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По его словам, в стране много молодых и талантливых политиков. Зюганов выделил первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Афонина, заместителя председателя ЦК КПРФ Новикова, секретаря ЦК КПРФ по международным связям Калашникова, а также губернатора Орловской области и мэра Новосибирска, передает Ura.ru.

Ранее Лидер КПРФ подтвердил участие бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина в выборах в Госдуму от партии КПРФ.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Владимир ПутинГеннадий Зюганов
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