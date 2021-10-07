33 миллиарда «на легитимность». Россию ждут самые дорогие выборы президента

Георгий Федоров объяснил, почему расходы на президентские выборы решили увеличить примерно в два раза.

В 2024 году в России пройдут самые дорогие президентские выборы в истории страны. По сообщениям СМИ, на их проведение планируется потратить 33 миллиарда рублей. Сумма по сравнению с 2018 годом увеличится примерно вдвое. Тогда президентская кампания обошлась чуть более чем в 14 миллиардов рублей при заложенных в бюджете 17,7 миллиардах.

Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, с чем связан такой рост.

«Во-первых, все дорожает, а, во-вторых, следующие президентские выборы для нашей страны больше не принципиальны, и в этом отношении, видимо, государство решило, что на эти выборы нужно потратить, чтобы была легитимность этих процессов, даже более, чем прошлых», - отметил Федоров.
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Он предположил, что средства потратят на электронное голосование и проведение выборов в течение нескольких дней, как это было в ситуации с выборами в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября.

«Часть суммы потратят на проведение выборов в несколько дней, чтобы максимальное количество людей пришло проголосовать. Огромное количество денег будет потрачено на электронное голосование, потому что сейчас, судя по всему, это будет наше будущее. Тем более, на выборах в Госдуму власти его уже обкатали. И, естественно, на эфиры телевизионные, связанные с рекламой и производством контента», - рассказал председатель Общероссийского общественного движения «Гражданская солидарность».

При этом он исключил расходование бюджетных средств на нужды, которые не связаны с выборами.

«Любые такие траты проверяются государством. Есть бюджет на проведение выборов у избирательной комиссии, у других субъектов. Этот бюджет прозрачен с точки зрения аудита», - заявил Федоров.

Ранее издание РБК, опубликовавшее информацию о расходах на президентские выборы 2024 года, назвало будущие выборы самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
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