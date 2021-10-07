33 миллиарда «на легитимность». Россию ждут самые дорогие выборы президента

В 2024 году в России пройдут самые дорогие президентские выборы в истории страны. По сообщениям СМИ, на их проведение планируется потратить 33 миллиарда рублей. Сумма по сравнению с 2018 годом увеличится примерно вдвое. Тогда президентская кампания обошлась чуть более чем в 14 миллиардов рублей при заложенных в бюджете 17,7 миллиардах.

Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, с чем связан такой рост.

«Во-первых, все дорожает, а, во-вторых, следующие президентские выборы для нашей страны больше не принципиальны, и в этом отношении, видимо, государство решило, что на эти выборы нужно потратить, чтобы была легитимность этих процессов, даже более, чем прошлых», - отметил Федоров.