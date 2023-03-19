СВО-2014. Россия в Крыму противостояла Западу

«Что касается готовности и целесообразности: знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны», – заявил российский лидер в интервью, отрывок из которого разместил Павел Зарубин в своем Telegram-канале в воскресенье.



Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что США в 2015 году планировали в Крыму разместить базу НАТО.

«Не кто иной, как (президент США Джо – прим. НСН) Байден в 2015 году, он еще был вице-президентом тогда, сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных», — заявил сенатор в эфире радиостанции «Говорит Москва».