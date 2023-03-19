СВО-2014. Россия в Крыму противостояла Западу
Москва начала СВО в Крыму в 2014 году, чтобы сохранить Россию.
Президент России Владимир Путин заявил, что решение о начале спецоперации в в 2014 не имеет сослагательного наклонения. Так он ответил на вопрос Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин» о целесообразности начала СВО девять лет назад.
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«Что касается готовности и целесообразности: знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны», – заявил российский лидер в интервью, отрывок из которого разместил Павел Зарубин в своем Telegram-канале в воскресенье.
Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что США в 2015 году планировали в Крыму разместить базу НАТО.
«Не кто иной, как (президент США Джо – прим. НСН) Байден в 2015 году, он еще был вице-президентом тогда, сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных», — заявил сенатор в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он также обратил внимание не то, что Североатлантический альянс начал быстро двигаться к российским границам после развала СССР.
Воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года стало важнейшей вехой в истории РФ и переломным моментом для всей страны. Об этом в телеграмме губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В своем аккаунте во «ВКонтакте» она подчеркнула, что в марте 2022 года в восьмую годовщину воссоединения полуострова с Россией можно оценить значимость этого события, «как никогда раньше».
«В 2014 году жители Крыма выбрали мир и свободу. Свободу говорить на родном языке, свободу сохранить свою культуру», - написала Матвиенко.ч
Президент РФ Владимир Путин, который принял решение начать специальную военную операцию на Украине, совершил упреждающий удар по США ради спасения своей страны. Такую позицию высказал обозреватель арабского издания Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.
По мнению арабского журналиста, Владимир Путин принял соответствующее решение, потому что сам был свидетелем распада восточноевропейских государств и развала СССР. Поэтому российский лидер сумел разгадать план Вашингтона, который с помощью Украины собирался поставить под угрозу существование России, и нанес упреждающий удар.
«Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — считает Хомани.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил тем, кто не согласен со спецоперацией и плохо относится к России, покинуть страну. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Миллет». Людям, которые не поддерживают действия РФ на Украине, не следует оставаться в стране, считает руководитель республики. На время спецоперации споры и амбиции необходимо оставить в прошлом, объяснил он.
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