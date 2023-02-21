Путин заявил, что в РФ знали о планах Украины ударить по Крыму
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Киев заранее планировал удары по Крыму и Севастополю.
«Следующей целью Киева был удар по Крыму и Севастопол. И мы это знали, понимали. Сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киев открыто горят. Раскрылись. Они раскрыли то, что мы и так хорошо знали», - заявил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что послание президента будет посвящено оценке причин и неизбежности спецоперации на Украине.
Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».
В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.
В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.
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