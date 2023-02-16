«Украина запылает»: США не помогут Киеву вернуть Крым, опасаясь ответа Путина

США не побуждают Украину вернуть Крым, но подчеркивают, что это решение может принять только Киев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на видеоконференции с группой экспертов, пишет газета Politico со ссылкой на источник.

Во время беседы был задан вопрос о том, готовы ли США помочь Украине реализовать цель по захвату Крыма. По данным издания, Блинкен в ответ на это назвал такую попытку Киева «красной линией» для российского лидера Владимира Путина. Он добавил, что это решение может повлечь за собой более масштабный ответ Москвы.

«США не побуждают активным образом Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев. Основное внимание администрации уделяется помощи Украине в продвижении туда, где идет борьба, в основном на востоке. Блинкен создал впечатление, что США не считают мудрым шагом усилия по возвращению Крыма в данный момент», - сообщает газета.

Также один из собеседников издания заявил, что в целом послание состоит в том, что есть «большая неопределенность» по поводу того, как все пойдет дальше.