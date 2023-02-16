«Украина запылает»: США не помогут Киеву вернуть Крым, опасаясь ответа Путина
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такую попытку Киева «красной линией» для российского президента, Москва ответит более масштабно. На этом фоне Вашингтон отказывает Украине в авиации и ракетах.
США не побуждают Украину вернуть Крым, но подчеркивают, что это решение может принять только Киев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на видеоконференции с группой экспертов, пишет газета Politico со ссылкой на источник.
Во время беседы был задан вопрос о том, готовы ли США помочь Украине реализовать цель по захвату Крыма. По данным издания, Блинкен в ответ на это назвал такую попытку Киева «красной линией» для российского лидера Владимира Путина. Он добавил, что это решение может повлечь за собой более масштабный ответ Москвы.
«США не побуждают активным образом Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев. Основное внимание администрации уделяется помощи Украине в продвижении туда, где идет борьба, в основном на востоке. Блинкен создал впечатление, что США не считают мудрым шагом усилия по возвращению Крыма в данный момент», - сообщает газета.
Также один из собеседников издания заявил, что в целом послание состоит в том, что есть «большая неопределенность» по поводу того, как все пойдет дальше.
Риторика США в отношении помощи Украине становится все более неопределенной. Так, администрация Байдена выступает категорически против отправки истребителей Киеву, заявила ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит в эфире CNN. Она отметила, что каждая страна альянса вправе сама решать, «какой вклад она хочет внести» в происходящее на Украине.
Президент США Джо Байден ранее отрицательно ответил на вопрос о возможной передаче самолетов украинским военным, а координатор стратегических коммуникаций американского Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что США уже передают Украине большие объемы вооружений, поэтому не планируют отправлять истребители F-16.
Накануне на встрече контактной группы «Рамштайн-9» в Брюсселе Запад не удовлетворил авиационные запросы Украины, сообщает «Коммерсант». Ожидалось, что встреча будет посвящена вопросу передачи Киеву истребителей. При этом председательствующий на заседании в формате «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин вообще избегал этой темы.
США также заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
«Американские чиновники заявили представителям Киева, что у них нет лишних ATACMS. Передача ATACMS приведет к истощению американских запасов и нанесет урон готовности ВС США к будущему сражению», - говорится в сообщении газеты.
При этом 10 февраля обозреватель Times Джордж Гриллс сообщил, что Украина готова использовать ракеты большой дальности именно для ударов по Крыму. Источники издания в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает такой сценарий. Напомним, что Киев может получить подобное вооружение также и от Британии.
По данным газеты, речь идет об отправке Киеву противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 240 километров, также обсуждается поставка авиационных ракет Storm Shadow, которые могут поражать цель на расстоянии больше 550 километров. Если такое решение будет принято, Лондон обойдет США в поддержке Украины.
В Москве на подобные «сценарии» Киева отвечают однозначно – предупреждают об эскалации и обещают уничтожить любое оружие. Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока украинский президент Владимир Зеленский «клянчит» оружие за границей, Россия в ответ увеличивает производство вооружения.
Ранее он также предупредил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими доктринами.
«Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», - заключил Медведев.
В Крыму в заявления Киева о нападении не верят, но тоже обещают ответить в случае необходимости. Так, глава парламента республики Крым Владимир Константинов пообещал, что украинские власти получат ответный удар в случае, если попытаются напасть на Крым.
Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.
«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.
Ране член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков также заявил НСН, что скорее Украина войдет в состав России, чем Крым вернется в состав Украины.
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