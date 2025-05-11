Умер народный артист России Юрий Слесарев
10 мая на 78-м году жизни умер пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства.
Юрий Слесарев родился 22 августа 1947 года в Евпатории. В 1971 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Ещё во время обучения Слесарев завоевал международное признание. В 1969 году он получил диплом на Международном конкурсе пианистов в Лидсе (Великобритания), а годом позже удостоен диплома IV Международного конкурса имени Чайковского. Среди ярких побед артиста — первое место во Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине и победа на престижном международном конкурсе в Монтевидео (Уругвай, 1972 год).
С конца 1960-х годов музыкант активно гастролировал, исполняя произведения западноевропейской и русской классики, а также современных композиторов. С 1973 года он преподавал в Московской консерватории и проводил мастер-классы в Германии, США и ряде других стран.
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