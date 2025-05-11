Келлог не поддержал предложение Путина начать переговоры до перемирия

Келлог написал, что сначала должно быть введено безоговорочное 30-дневное прекращение огня и уже в этот период следует начать всеобъемлющие мирные переговоры — а не наоборот.

Ночью 11 мая президент России Владимир Путин выступил с речью, предложив украинским властям 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры, без всяких предварительных условий, сообщает НСН.

