Келлог не поддержал предложение Путина начать переговоры до перемирия
11 мая 202515:28
Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог не поддержал идею Путина провести переговоры до прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.
Келлог написал, что сначала должно быть введено безоговорочное 30-дневное прекращение огня и уже в этот период следует начать всеобъемлющие мирные переговоры — а не наоборот.
Ночью 11 мая президент России Владимир Путин выступил с речью, предложив украинским властям 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры, без всяких предварительных условий, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru