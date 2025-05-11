Келлог не поддержал предложение Путина начать переговоры до перемирия

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог не поддержал идею Путина провести переговоры до прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.

Путин призвал возобновить прямые переговоры с Киевом

Келлог написал, что сначала должно быть введено безоговорочное 30-дневное прекращение огня и уже в этот период следует начать всеобъемлющие мирные переговоры — а не наоборот.

Ночью 11 мая президент России Владимир Путин выступил с речью, предложив украинским властям 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры, без всяких предварительных условий, сообщает НСН.

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ФОТО: ТАСС
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