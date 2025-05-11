В Белоруссии трактор столкнулся с пассажирским поездом
Трактор столкнулся с пассажирским поездом в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщила Белорусская железная дорога (БЖД) в своем Telegram-канале.
По информации БЖД, 11 мая 2025 года в 11:36 на регулируемом железнодорожном переезде участка Кобрин — Городец произошло столкновение трактора со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда № 676, следовавшего из Бреста в Гомель. В момент аварии в поезде находилось 151 пассажир, никто из которых, по предварительным данным, не пострадал.
В результате происшествия повреждена обшивка вагонов поезда, уточнили в БЖД.
В начале мая 25 человек пострадали после столкновения поездов на вокзале в румынском городе Констанца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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