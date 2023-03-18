Крым справедливый. К девятой годовщине «Крымской весны» на Западе примиряются с мысль о российском полуострове
Политики в России не сомневаются в том, что на Западе смирятся с мыслью о принадлежности Крыма России.
В девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о восприятии россиянами воссоединения Крыма с Россией. Исследование провели по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Абсолютное большинство опрошенных россиян убеждены в правильности проведения «Крымской весны» – 86%.
По мнению сенатора от Республики Крым Сергея Цекова, после референдума в Крыму завершился период безусловной гегемонии США.
«Я считаю, что после четырнадцатого года и после окончания СВО, которая, безусловно, закончится победой России, мир станет более справедливым и правильным, где будут учитываться права наиболее обездоленных и угнетаемых государств мира», — заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам.
По его словам, возвращение Крыма в состав России дает жителям полуострова уверенность в завтрашнем дне и веру в справедливость.
Глава координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский предположил, что западные страны, потерпев поражение на Украине, оставят попытки «отобрать» полуостров. Как отметил экс-премьер, за рубежом все чаще звучат мнения, что Крым всегда был и останется российским.
Шансов на взятие Крыма у Украины нет, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Крым-24».
Про словам Аксенова, Крыму ничего не угрожает после фортификации и формирования обороны региона.
«На сто процентов меры приняты, и реализация их позволит ... максимально минимизировать возможный ущерб ... в том числе и попытки атаковать с помощью беспилотников», — подчеркнул глава республики.
Взбудораживший мировую общественность инцидент с падением в Черное море американского беспилотника завершился в пятницу награждением российских летчиков Су-27. Президент России Владимир Путин на этом фоне пообещал пресечь любые угрозы Крыму, зампред Совбеза Дмитрий Медведев обругал США, а Вашингтон уже изменил маршруты своих разведывательных БПЛА.
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