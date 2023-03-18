Абсолютное большинство опрошенных россиян убеждены в правильности проведения «Крымской весны» – 86%.

По мнению сенатора от Республики Крым Сергея Цекова, после референдума в Крыму завершился период безусловной гегемонии США.

«Я считаю, что после четырнадцатого года и после окончания СВО, которая, безусловно, закончится победой России, мир станет более справедливым и правильным, где будут учитываться права наиболее обездоленных и угнетаемых государств мира», — заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам.



По его словам, возвращение Крыма в состав России дает жителям полуострова уверенность в завтрашнем дне и веру в справедливость.