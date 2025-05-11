СМИ: 16 россиян стали лотерейными миллионерами в майские выходные

В компании сообщили, что в тираже № 138, посвящённого Дню Победы, разыгрывались призы общей суммой более 80 миллионов рублей, однако фактическая сумма выигрышей составила более 114 миллионов рублей.



Счастливчики, выигравшие по миллиону рублей, приобрели билеты в Москве, а также в Иркутской, Костромской, Московской, Тверской и Ульяновской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе и через онлайн-платформу.



Общая сумма выигрышей в этом тираже составила 114 567 460 рублей, а выигрышными оказались 829 427 билетов.

В конце апреля 10 человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов рублей, напоминает НСН.

