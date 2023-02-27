В Кремле назвали невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, полуостров - неотъемлемая часть России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он отметил, что на сегодняшний день предпосылок для переговоров по Украине нет, а спецоперация движется в сторону поставленных целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к атаке Крымского полуострова. По его словам, Киев намерен предпринять «военные шаги» в отношении российского региона.

Украина весной может попытаться прорваться через Запорожье к Крыму, при этом только в апреле-мае будет ясно, кто пойдет в наступление первым, сказал в эфире НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияКрымКремльДмитрий Песков
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