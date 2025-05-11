Захарова: Зеленский плохо прочитал стенограмму заявления Путина
Судя по реакции офиса Владимира Зеленского, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова заявила, что Путин подчеркнул: сначала необходимо провести переговоры о первопричинах конфликта, а уже затем обсуждать возможное перемирие.
Ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу, если Россия обеспечит длительное и надежное прекращение огня, начиная с 12 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru