Захарова: Зеленский плохо прочитал стенограмму заявления Путина

Захарова заявила, что Путин подчеркнул: сначала необходимо провести переговоры о первопричинах конфликта, а уже затем обсуждать возможное перемирие.

Ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу, если Россия обеспечит длительное и надежное прекращение огня, начиная с 12 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

