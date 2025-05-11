Авиалесоохрана: в России за сутки потушено 45 природных пожаров

Как сообщили в ведомстве, лесные пожары ликвидированы в 12 регионах: в республиках Саха (Якутия), Бурятия, Хабаровском, Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Владимирской, Амурской, Сахалинской, Иркутской, Московской, Томской областях.

По информации Авиалесоохраны, к полуночи 11 мая на территории РФ действовало 98 лесных пожаров на площади 423 922 гектаров, которые активно тушили. Наибольшее число в Забайкальском крае - 38 пожаров на площади 371 299 гектаров.

В ведомстве напомнили, что режим ЧС введен в 3 субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, двух районах Республики Бурятия и одном районе Республики Саха (Якутия), а особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте Российской Федерации. Всего пожароопасный сезон открыт в 84 субъектах РФ.

Ранее в Рослесхозе сообщили, что в Забайкальский край дополнительно направят парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиационных отделений для борьбы с пожарами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».