Песков: Киев пытался сорвать празднование Дня Победы в Москве
Киевский режим пытался сорвать празднование Дня Победы в Москве, совершив массированную беспилотную атаку на российскую столицу в преддверии праздника. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
В видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина, Песков назвал главной проблемой не использование беспилотников, а крайне провокационное заявление Владимира Зеленского о невозможности Киева гарантировать безопасность гостей Парада Победы в Москве. По его словам, подобные высказывания на уровне глав государств можно расценивать как проявление государственного терроризма. Песков также подчеркнул, что такое заявление выходит за рамки разумного и было подкреплено атакой дронов.
Ранее сегодня Путин предложил продолжить прямые переговоры с Украиной и вновь провести их в Турции уже на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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