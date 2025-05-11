Песков: Киев пытался сорвать празднование Дня Победы в Москве

В видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина, Песков назвал главной проблемой не использование беспилотников, а крайне провокационное заявление Владимира Зеленского о невозможности Киева гарантировать безопасность гостей Парада Победы в Москве. По его словам, подобные высказывания на уровне глав государств можно расценивать как проявление государственного терроризма. Песков также подчеркнул, что такое заявление выходит за рамки разумного и было подкреплено атакой дронов.

Ранее сегодня Путин предложил продолжить прямые переговоры с Украиной и вновь провести их в Турции уже на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

