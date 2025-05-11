Путин не сдержал слёз при просмотре фильма «В списках не значился»

На записи видно, как российский лидер внимательно следит за происходящим на экране, и в один из моментов в его глазах появляются слёзы.

Трейлер фильма о героях Брестской крепости показали главе государства 30 апреля в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Путин отметил, что обязательно посмотрит ленту полностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

