«Обнулилась!»: Энергокризис Абхазии посчитали наказанием за нежелание «работать» с РФ
Ограничением перетоков электричества в Абхазию Россия оказывает «легкое давление» на республику, желая заставить ее пересмотреть свой отказ от инвестиционного соглашения с ней, заявил НСН Андрей Листовский.
У Абхазии нет других источников электрогенерации помимо перетоков из России, и главная причина энергокризиса в республике все-таки не майнинг, а ограничения перетоков из России. Об этом в беседе с НСН рассказал гендиректор фонда энергетического развития Андрей Листовский.
Вся Абхазия осталась без электричества из-за остановки Ингурской ГЭС, вызванной критически низким уровнем воды. Из-за этого жители республики будут получать электричество в дневное время на 2 часа 48 минут, сообщила компания «Черноморэнерго». В стране случился энергокризис, предпосылки к которому зрели давно. Сухум и западная часть страны запитаны от России, остальные регионы и Грузия используют Ингурскую ГЭС. При этом электроэнергии не хватает. Листовский напомнил, что в начале декабря парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией - это стало главной причиной энергетического давления России на республику.
«Абхазия похожа на одну из наших южных республик - она имеет свою микрогенерацию в виде маленьких ГЭС и, в основном, получает перетоки из России, как раньше от Грузии. И поэтому любое ограничение перетока, которое сейчас Россия устроила по политическим причинам, просто обнуляет ее энергобаланс. Другого источника генерации у нее нет. Покупать энергию из других мест, может быть, она и в состоянии, но на это нужны живые деньги, а деньги тоже идут из России. Там же основная проблема с тем, что они отказывают российскому капиталу в инвестировании, в праве строить различные рекреационные инфраструктурные объекты, то есть, гостиницы на берегу Черного моря. Поэтому наши власти оказывают легкое давление на властей республики для того, чтобы найти общий язык», - пояснил он.
Говоря о проблеме майнинга в республике, Листовский отметил, что он может составлять более 50% энергопотребления Абхазии.
«Майнинг - это огромный потребитель. Зная, как устроена коррупционная составляющая в этой республике, я не удивляюсь, что майнинг может составлять больше половины энергопотребления. Однако пока Россия поставляла электроэнергию, про майнинг никто не вспоминал. Когда поставки прекратились, оказалось, что майнинг действительно берет очень много энергии. Первая причина все-таки не майнинг, а отсутствие политических договоренностей со спонсором в виде России», - подытожил он.
Ранее политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил НСН, что многолетнее ущемление прав россиян в части покупки недвижимости и инвестиций больше не сойдет с рук Абхазии, Россия больше не будет полностью содержать страну, как это было раньше.
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