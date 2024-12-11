«Обнулилась!»: Энергокризис Абхазии посчитали наказанием за нежелание «работать» с РФ

У Абхазии нет других источников электрогенерации помимо перетоков из России, и главная причина энергокризиса в республике все-таки не майнинг, а ограничения перетоков из России. Об этом в беседе с НСН рассказал гендиректор фонда энергетического развития Андрей Листовский.

Вся Абхазия осталась без электричества из-за остановки Ингурской ГЭС, вызванной критически низким уровнем воды. Из-за этого жители республики будут получать электричество в дневное время на 2 часа 48 минут, сообщила компания «Черноморэнерго». В стране случился энергокризис, предпосылки к которому зрели давно. Сухум и западная часть страны запитаны от России, остальные регионы и Грузия используют Ингурскую ГЭС. При этом электроэнергии не хватает. Листовский напомнил, что в начале декабря парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией - это стало главной причиной энергетического давления России на республику.