В «Руспродсоюзе» исключили влияние мандаринов из Абхазии на цены

По его словам, в список значимых поставщиков также входят Марокко, Египет, Китай и ЮАР.

Востриков указал, что объём мандаринов, который ввозится в Россию из Абхазии, невелик, поэтому не оказывает существенного влияния на предложение и цены.

«Цены на мандарины будут зависеть от курсовой динамики, стоимости фрахта судов и автомобильных грузоперевозок, и политики торговых сетей», - заключили в «Руспродсоюзе».

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из республики. В Россельхознадзоре данную информацию опровергли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

