В «Руспродсоюзе» исключили влияние мандаринов из Абхазии на цены
Основным поставщиком мандаринов в Россию является Турция, на которую приходится более 50% импорта, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков разговоре с НСН.
По его словам, в список значимых поставщиков также входят Марокко, Египет, Китай и ЮАР.
Востриков указал, что объём мандаринов, который ввозится в Россию из Абхазии, невелик, поэтому не оказывает существенного влияния на предложение и цены.
«Цены на мандарины будут зависеть от курсовой динамики, стоимости фрахта судов и автомобильных грузоперевозок, и политики торговых сетей», - заключили в «Руспродсоюзе».
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из республики. В Россельхознадзоре данную информацию опровергли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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