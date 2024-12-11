Госдума: Не должно быть спекуляций на отношениях России и Абхазии

По его словам, для этого не должно быть никаких спекуляций на отношениях между Москвой и Сухумом. Парламентарий указал, что в сложившейся ситуации нужно оставаться взаимно вежливыми. Он отметил, что нужно «отбить охоту спекулировать на отношениях» у тех, кто этим занимается.

Многолетнее ущемление прав россиян в части покупки недвижимости и инвестиций больше не сойдет с рук Абхазии, Россия больше не будет полностью содержать страну, как это было раньше. Об этом НСН заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

