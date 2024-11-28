В Абхазии назначили досрочные президентские выборы на 15 февраля

Парламент Абхазии принял решение о проведении досрочных выборов президента республики 15 февраля. Об этом на парламентской сессии заявил депутат Даут Хутаба.

«В двухнедельный срок мы должны были назначить дату выборов после отставки президента. Мы выслушали все стороны, все "за" и "против" и решили назначить их на 15 февраля, в субботу», — цитирует парламентария РИА Новости.

Хутаба указал, что это традиционный день для выборов в стране.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания согласился подать в отставку на фоне протестов оппозиции, обязанности главы государства исполняет вице-президент Бадра Гунба, напоминает «Свободная пресса».

