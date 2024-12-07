В Россию снова начали ввозить мандарины из Абхазии
Вечером пятницы в Россию снова начали ввозить мандарины из Абхазии, рассказал и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.
По его словам, на границе образовалась пробка из более чем 20 фур, перевозящих цитрусовые плоды. Причиной задержек стали доскональные проверки из-за выявленных случаев западного цветочного трипса в нескольких поставках. В связи с этим российские санитарные службы ужесточили фито-санитарный контроль
Накануне абхазские власти заявили о введенном Россией запрете на ввоз мандаринов из-за обнаружения в нескольких поставках западного цветочного трипса (насекомое), но Россельхознадзор сведения о запрете опроверг, затем в Сухуме признали, что возникло недоразумение.
Многие эксперты ранее прогнозировали резкий рост цен из-за проблем с импортом в РФ мандаринов, однако профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов отметил, что цены на мандарины как обычно вырастут в цене на полках магазинов ближе к декабрю, но к Новому году возможны приятные сюрпризы, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru