В Россию снова начали ввозить мандарины из Абхазии

По его словам, на границе образовалась пробка из более чем 20 фур, перевозящих цитрусовые плоды. Причиной задержек стали доскональные проверки из-за выявленных случаев западного цветочного трипса в нескольких поставках. В связи с этим российские санитарные службы ужесточили фито-санитарный контроль

Накануне абхазские власти заявили о введенном Россией запрете на ввоз мандаринов из-за обнаружения в нескольких поставках западного цветочного трипса (насекомое), но Россельхознадзор сведения о запрете опроверг, затем в Сухуме признали, что возникло недоразумение.

Многие эксперты ранее прогнозировали резкий рост цен из-за проблем с импортом в РФ мандаринов, однако профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов отметил, что цены на мандарины как обычно вырастут в цене на полках магазинов ближе к декабрю, но к Новому году возможны приятные сюрпризы, напоминает «Свободная пресса».

