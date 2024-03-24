Суверенитет и политика: Путин обвинил Ельцина в потере независимости России

Иностранные консультанты и НАТО повлияли на политику команды президента Ельцина, считают эксперты.

Россия в годы президентства Бориса Ельцина утратила значительную часть суверенитета. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Белград».

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По словам Путина, на первого президента России было много рычагов давления, Москва зависела от различных финансовых и политических инструментов и механизмов.

Путин констатировал, что Россия к концу 1990-х годов утратила значительную часть суверенитета.

ЗАПАДНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

В правительстве России в начале 1990-х работали американские разведчики. Об этом рассказал экс-министр внутренних дел РФ (1991-1993) Андрей Дунаев.

По его словам, его не впускали в здание правительства, потому что там «работали американские разведчики».

Также Дунаев сообщил, что американские советники участвовали тогда при принятии важных политических и экономических решений. Западу требовалась экономически слабая Россия, неспособная конкурировать в Европе, дешевые ресурсы РФ и, в перспективе, свободные территории.

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«Они участвовали в том, чтобы приватизировать с участием американских денег крупнейшие наши предприятия, и неслучайно такие деятели, как Марк Рич, в буквальном смысле опустошали Россию», - сказал экс-глава МВД в беседе с «Радио 1».

В числе иностранных консультантов российской власти были довольно известные ученые. Например, экономист и один из самых влиятельных интеллектуалов Джеффри Сакс в течение трёх лет консультировал правительство Ельцина. Кстати, он был разработчиком экономического удара по России — так называемой «шоковой терапии». Сегодня в украинском кризисе Сакс винит Запад, а санкции против России считает неэффективными.

НАТО КАК АРГУМЕНТ

Блок НАТО был той структурой, которая всегда действовала в противовес России, но западные лидеры особенно в 1990-х создавали для Москвы иллюзию возможности договориться о сотрудничестве в рамках блока.

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Экс-глава Белого дома Билл Клинтон вспомнил про разговоры с бывшим президентом России Борисом Ельциным о расширении Североатлантического альянса на восток.

По словам политика, между ними состоялся диалог, в ходе которого президент США спросил, допускает ли российский лидер удар США по России с военной базы НАТО в Польше. «Он ответил: "Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона"», — сказал в эфире CNN бывший американский президент.

Клинтон объяснял своему коллеге, что в будущем угроза для мира будет исходить от негосударственных субъектов и авторитарных стран, передающих оружие массового поражения террористическим группировкам. Глава Белого дома предлагал России «не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в альянсе».

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Позже не только Борис Ельцин предлагал американцам взять Россию в НАТО. Об этом с Биллом Клинтоном говорил и Владимир Путин.

Российский лидер рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что прямо спросил Клинтона, возможно ли это.

«Я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно», - вспомнил Путин.

К теме расширения НАТО Ельцин возвращался также в ходе двух первых встреч с главой США Джорджем Бушем-старшим, которые состоялись в 1992 году, Ельцин заверял Буша-старшего, что у Москвы нет «имперских амбиций и она будет внимательна к обеспокоенностям других стран».

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Также на саммите в Кэмп-Дэвиде Ельцин предложил США строить совместную систему противоракетной обороны, снять с межконтинентальных баллистических ракет разделяемые головные части индивидуального наведения и поставлять уран Вашингтону.

Ельцин стал президентом России в 1991 году, а в 1996 году был переизбран на второй срок. В новогоднем обращении 31 декабря 1999 года он объявил о своей отставке и назначил исполняющим обязанности президента экс-главу ФСБ Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Родионов
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