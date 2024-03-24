Суверенитет и политика: Путин обвинил Ельцина в потере независимости России

По словам Путина, на первого президента России было много рычагов давления, Москва зависела от различных финансовых и политических инструментов и механизмов.

Путин констатировал, что Россия к концу 1990-х годов утратила значительную часть суверенитета.

ЗАПАДНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

В правительстве России в начале 1990-х работали американские разведчики. Об этом рассказал экс-министр внутренних дел РФ (1991-1993) Андрей Дунаев.



По его словам, его не впускали в здание правительства, потому что там «работали американские разведчики».

Также Дунаев сообщил, что американские советники участвовали тогда при принятии важных политических и экономических решений. Западу требовалась экономически слабая Россия, неспособная конкурировать в Европе, дешевые ресурсы РФ и, в перспективе, свободные территории.