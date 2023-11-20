Режиссер Стоун упрекнул США в попытках лишить суверенитета Россию

По словам кинематографиста, Москва значительно укрепила свои позиции после прихода к власти российского лидера Владимира Путина, однако это не входило в планы Вашингтона.

Стоун подчеркнул, что США не желают того, чтобы Россия встала на ноги, а лишение Москвы суверенитета необходимо для того, что Америка зашла на Евразийский континент и присвоила себе огромное количество природных ресурсов, в том числе находящихся на территории России.

Ранее Стоун заявил, что пропаганда в США несправедливо обвиняет Путина в нападениях на политических оппонентов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН.

