Путин заявил о кратном повышении экономического суверенитета России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники рассчитывали, что экономика России рухнет в течение месяца, сообщает пресс-служба Кремля.
Он подчеркнул, что Запад ждал краха финансовой системы, остановки предприятий, роста безработицы и протестов, однако ничего этого не произошло.
На встрече с работниками Улан-Удэнского авиационного завода он указал, что экономический суверенитет России наоборот кратно усилился.
«Важнейший результат 2022 года в чём заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», - сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что ВВП Украины по итогам прошлого года рухнул на 40%, тогда как в России всего на 1,2%, сообщает НСН.
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