Путин заявил о кратном повышении экономического суверенитета России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники рассчитывали, что экономика России рухнет в течение месяца, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил о наличие рисков для экономики РФ в среднесрочной перспективе

Он подчеркнул, что Запад ждал краха финансовой системы, остановки предприятий, роста безработицы и протестов, однако ничего этого не произошло.

На встрече с работниками Улан-Удэнского авиационного завода он указал, что экономический суверенитет России наоборот кратно усилился.

«Важнейший результат 2022 года в чём заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что ВВП Украины по итогам прошлого года рухнул на 40%, тогда как в России всего на 1,2%, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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