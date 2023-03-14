Путин заявил о кратном повышении экономического суверенитета России

Он подчеркнул, что Запад ждал краха финансовой системы, остановки предприятий, роста безработицы и протестов, однако ничего этого не произошло.

На встрече с работниками Улан-Удэнского авиационного завода он указал, что экономический суверенитет России наоборот кратно усилился.

«Важнейший результат 2022 года в чём заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что ВВП Украины по итогам прошлого года рухнул на 40%, тогда как в России всего на 1,2%, сообщает НСН.

