Большинство россиян тратят на подготовку к школе более 30 тысяч рублей

Почти половина родителей (43,6%) признались, что тратят на подготовку одного ребенка к школе более 30 тысяч рублей, следует из результатов исследования страхового брокера Mains, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 16,2% родителей тратят на подготовку к школе 20-30 тысяч рублей, еще 34,8% оценили свои траты в 10-20 тысяч рублей. В Москве 35,2% родителей тратят на подготовку к школе более 30 тысяч рублей.

Кроме того, около половины родителей (48,1%) рассказали, что копят деньги на «школьные» расходы заранее. Больше половины родителей (52,4%) назвали основной статьей расходов в подготовке к школе канцтовары — рюкзак, тетради, ручки и так далее. На втором месте по частоте упоминаний оказались одежда и обувь для школы — ее назвали 44,8%.

Ранее международный эксперт по стилю Александр Белов заявил НСН, что создание новой школьной формы, действительно, следует предложить российским дизайнером, так как у нас много талантливых специалистов, ее элементы можно «подглядеть» в других странах, но в России она должна быть лучше.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеШкольникиШкольная Форма

