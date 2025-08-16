МВД РФ предупредило о мошенниках с фальшивыми инвестициями

МВД России предостерегло россиян о кибермошенниках, которые сначала обещают высокую доходность от инвестиций, а затем сообщают о фиктивных проблемах при попытке вывода средств.

Мошенники используют нейросети для кражи денег, оказываясь внутри ИИ

Злоумышленники присылают поддельный скриншот из банковского приложения, чтобы убедить жертву в чистоте своих намерений.

Для вывода крупной суммы мошенники просят «встречный перевод» в размере 49,9 тысячи рублей под предлогом «комиссии» или «антифрод-проверки».

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах с использованием файлов vsf, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИнвестицииИнвесторыМошенникиМВД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры