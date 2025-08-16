Камчатке предрекли новые мощные землетрясения

По ее словам, афтершоковый процесс после сильнейшего землетрясения затухает, но не прекращается. В беседе с местным телеканалом «41 регион» Астапеева подчеркнула, что сейсмологи продолжают следить за обстановкой.

Напомним, 30 июля на Камчатке зафиксировали мощнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуду оценили в 8,8. За подземными толчками последовали четыре волны цунами.

Режим ЧС по-прежнему действует в Петропавловске-Камчатском и еще нескольких населенных пунктах. Глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко, в свою очередь, сообщил, что пробы воздуха, воды и почвы в Усть-Камчатском округе не показали превышения концентрации загрязняющих веществ после выпадения вулканического пепла.

Ранее директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов заявил НСН, что не стоит всерьез воспринимать прогноз о разрушительном землетрясении и цунами у берегов США к 2100 году, если бы существовала реальная опасность, о ней бы предупредили за год-два.

