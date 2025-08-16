Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Ллойд и МакЛоклен
Американский писатель Стивен Кинг предложил кандидатов на свою роль в биографическом фильме.
Он признался, что хотел бы, чтобы его сыграл «красивый ведущий актер», однако усомнился в том, что Брэд Питт согласится на такую роль.
«Он куда симпатичнее меня. Я уже в возрасте, так что, пожалуй, Кристофер Ллойд или... как там зовут того высокого актера из „Твин Пикс“? Кайл Маклахлен», - сказал Кинг.
Кристофер Ллойд известен по ролям в «Назад в будущее» и «Пролетая над гнездом кукушки». Кайл Маклхлен прославился благодаря работе с Дэвидом Линчем («Твин Пикс», «Синий бархат», «Дюна»).
Ранее Кинг приступил к написанию сценария будущего сериала, который будет снят по его книге «Темная башня», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Ллойд и МакЛоклен
- СМИ: Число детей мигрантов в российских школах сократится в 10 раз
- «Жутко и реалистично»: Продюсер сравнил сериал «Общак» со «Словом пацана»
- Москвичей предупредили о грядущем похолодании
- Эльбрусские спасатели помогли подростку и собаке спуститься с высокогорного маршрута
- «Культурный код и психотравма»: Продюсер «Черкизона» о причинах создания сериала
- Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область
- Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
- СМИ: Послы стран ЕС собрались на экстренную встречу по итогам саммита на Аляске
- MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru