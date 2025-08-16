Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Ллойд и МакЛоклен

Он признался, что хотел бы, чтобы его сыграл «красивый ведущий актер», однако усомнился в том, что Брэд Питт согласится на такую роль.

«Он куда симпатичнее меня. Я уже в возрасте, так что, пожалуй, Кристофер Ллойд или... как там зовут того высокого актера из „Твин Пикс“? Кайл Маклахлен», - сказал Кинг.

Кристофер Ллойд известен по ролям в «Назад в будущее» и «Пролетая над гнездом кукушки». Кайл Маклхлен прославился благодаря работе с Дэвидом Линчем («Твин Пикс», «Синий бархат», «Дюна»).

Ранее Кинг приступил к написанию сценария будущего сериала, который будет снят по его книге «Темная башня», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

