В Танзании врачи спасли мужчину, который прожил восемь лет с ножом в груди

В публикации говорится, что 44-летний мужчина обратился в медучреждение с жалобами на боль и гнойные выделения. Врачи сделали ему рентген, на котором увидели нож. Оказалось, что в груди пациента застряло длинное лезвие. Когда мужчине об этом сообщили, он вспомнил, что восемь лет назад в ходе ссоры получил несколько ножевых ранений, после чего прошел лечение и считал, что все зажило.

Однако нож, как выяснилось, так и остался внутри и лишь чудом не повредил жизненно важные органы. Специалисты успешно достали нож. Пациент провел сутки в реанимации, а затем еще 10 дней в общей палате. Восстановление прошло без осложнений.

Ранее в американском медицинском центре в Вестбери (штат Нью-Йорк) мужчина погиб в аппарате МРТ из-за толстой цепочки на шее, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

