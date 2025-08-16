Певец Шаман выступил перед Ким Чен Ыном в Северной Корее
Заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов) выступил в Пхеньяне и восхитил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Артист выступал 15 августа на мероприятии, которое было посвящено 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского колониального правления. В зрительном зале пхеньянского Дворца спорта вместе с главой Северной Кореи находился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во время песни «Встанем» Ким Чен Ын поднялся со своего места, остальные в зале также последовали его примеру.
Также в Пхеньян прибыли ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда», Ансамбль песни и пляски ВДВ и другие.
Сам Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за концерт в Пхеньяне в честь Дня освобождения Кореи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
