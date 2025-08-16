Вышел совместный трек Копатыча и Ay Yola

За основу сингла был взят трек «Homay», который вышел 14 марта 2025 года и стал международным хитом и настоящим этно-поп-гимном Башкортостана.

В новой версии прозвучат фрагменты из эпизода «Сокровище», где Смешарики рассказывают зрителям про богатства и традиции республики.

В середине июля «Смешарики» также выпустили новый музыкальный альбом из ремиксов легендарной музыкальной темы «Погоня», передает «Радиоточка НСН».

