Внутренний турпоток на Дальний Восток вырос на 7,3%
Дальневосточный федеральный округ показал рост туристов из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Правительстве РФ.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, туристы все чаще открывают все новые маршруты. Так, Сибирский федеральный округ показал туристический прирост на 14,5%, Северо-Западный – на 9%, а Дальневосточный – на 7,3%.
За первое полугодие 2025 года туристы совершили 41,4 миллиона поездок по России – это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Традиционно лидерами по количеству турпоездок стали Москва (шесть миллионов), Краснодарский край (4,4 миллиона) и Санкт-Петербург (3,3 миллиона).
Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сказал НСН, что многие туры и билеты продаются сильно заранее, поэтому стоит озаботиться зимним отдыхом заранее, это поможет сэкономить до 50-60% от стоимости поездки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Внутренний турпоток на Дальний Восток вырос на 7,3%
- Xolidayboy на год перенес концерт в Ставрополе из-за БПЛА
- Путин назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным
- Певец Шаман выступил перед Ким Чен Ыном в Северной Корее
- Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Ллойд и МакЛоклен
- СМИ: Число детей мигрантов в российских школах сократится в 10 раз
- «Жутко и реалистично»: Продюсер сравнил сериал «Общак» со «Словом пацана»
- Москвичей предупредили о грядущем похолодании
- Эльбрусские спасатели помогли подростку и собаке спуститься с высокогорного маршрута
- «Культурный код и психотравма»: Продюсер «Черкизона» о причинах создания сериала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru