Внутренний турпоток на Дальний Восток вырос на 7,3%

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, туристы все чаще открывают все новые маршруты. Так, Сибирский федеральный округ показал туристический прирост на 14,5%, Северо-Западный – на 9%, а Дальневосточный – на 7,3%.

За первое полугодие 2025 года туристы совершили 41,4 миллиона поездок по России – это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Традиционно лидерами по количеству турпоездок стали Москва (шесть миллионов), Краснодарский край (4,4 миллиона) и Санкт-Петербург (3,3 миллиона).

Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сказал НСН, что многие туры и билеты продаются сильно заранее, поэтому стоит озаботиться зимним отдыхом заранее, это поможет сэкономить до 50-60% от стоимости поездки.

