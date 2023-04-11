Мишустин призвал добиваться технологического суверенитета России

Мишустин призвал в кратчайшие сроки обеспечить независимость России в разработке инженерных решений и освоить выпуск критически важной продукции.

По его словам, работа будет вестись с опорой на внутренние ресурсы страны. Глава правительства анонсировал открытие новых высокотехнологичных предприятий.

Премьер-министр уточнил, что власти сосредоточили внимание на машиностроении, химическом комплексе, энергетике, биотехнологиях, авиа- и судостроении. Беспилотные технологии и робототехника также в числе приоритетов, указал Мишустин.

В беседе с «Радиоточкой НСН» заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин прокомментировал участившиеся инциденты с самолетами в РФ. Он предложил создать единый орган, отвечающий за безопасность полетов.

