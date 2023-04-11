Мишустин призвал добиваться технологического суверенитета России
Необходимо наладить выпуск в России критически значимой продукции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета». Слова главы правительства передает ТАСС.
Мишустин призвал в кратчайшие сроки обеспечить независимость России в разработке инженерных решений и освоить выпуск критически важной продукции.
По его словам, работа будет вестись с опорой на внутренние ресурсы страны. Глава правительства анонсировал открытие новых высокотехнологичных предприятий.
Премьер-министр уточнил, что власти сосредоточили внимание на машиностроении, химическом комплексе, энергетике, биотехнологиях, авиа- и судостроении. Беспилотные технологии и робототехника также в числе приоритетов, указал Мишустин.
В беседе с «Радиоточкой НСН» заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин прокомментировал участившиеся инциденты с самолетами в РФ. Он предложил создать единый орган, отвечающий за безопасность полетов.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Ценам на недвижимость предрекли падение из-за цифровизации
- Мишустин призвал добиваться технологического суверенитета России
- Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве
- ЦБ сообщил о росте числа рублевых счетов и депозитов
- СМИ: Зеленский готов отдать часть территории Украины ради Крыма
- Проживающим за рубежом россиянам рекомендовали взять отпуск для службы в армии
- В Белом доме не подтвердили поставки оружия из Египта в Россию
- Пригожин назвал санкции Канады против принадлежащей ему компании «ударом ниже пояса»
- Премьер Канады ввел санкции против 14 физлиц и 34 юрлиц России
- Признание иностранного образования в России переведут в онлайн-формат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru