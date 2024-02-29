Путин: Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела

Россия не даст вмешиваться в свои внутренние дела остальным, заявил своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин.

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«Политическая система России - одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии», - сказал Путин.

Он также отметил, что Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны.

В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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