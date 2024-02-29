Путин: Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела
29 февраля 202412:23
Россия не даст вмешиваться в свои внутренние дела остальным, заявил своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин.
«Политическая система России - одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии», - сказал Путин.
Он также отметил, что Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru