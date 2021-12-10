Экс-глава МВД рассказал, как американцы опустошали Россию при Ельцине

«Они участвовали в том, чтобы приватизировать с участием американских денег крупнейшие наши предприятия, и неслучайно такие деятели, как Марк Рич, в буквальном смысле опустошали Россию», - сказал экс-глава МВД в беседе с «Радио 1» .

Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что в правительстве во времена первого президента Бориса Ельцина трудились кадровые сотрудники ЦРУ США в качестве советников и официальных сотрудников правительства. По его словам, в 2000-е он «вычистил всех» агентов.

Вместе с тем бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что зарубежные консультанты при правительстве, которых Путин называет агентами ЦРУ, покинули свои места еще задолго до его прихода к власти.

