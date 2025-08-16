Путин назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным
Разговор с американским лидером Дональдом Трампом был откровенным и содержательным, он приближает к нужным решениям, сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа по необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине.
Российский лидер также отметил, что на переговорах была возможность спокойно и детально изложить позицию России относительно ситуации на Украине. В рамках встречи стороны также обсудили практически все направления взаимодействия.
Кроме того, визит на Аляску Путин назвал своевременным и весьма полезным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным
- Певец Шаман выступил перед Ким Чен Ыном в Северной Корее
- Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Ллойд и МакЛоклен
- СМИ: Число детей мигрантов в российских школах сократится в 10 раз
- «Жутко и реалистично»: Продюсер сравнил сериал «Общак» со «Словом пацана»
- Москвичей предупредили о грядущем похолодании
- Эльбрусские спасатели помогли подростку и собаке спуститься с высокогорного маршрута
- «Культурный код и психотравма»: Продюсер «Черкизона» о причинах создания сериала
- Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область
- Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru