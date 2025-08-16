Путин назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным

Разговор с американским лидером Дональдом Трампом был откровенным и содержательным, он приближает к нужным решениям, сообщил президент России Владимир Путин.

«Без сделки», но «продуктивно»: Как прошла встреча Путина и Трампа на Аляске

По его словам, Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа по необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

Российский лидер также отметил, что на переговорах была возможность спокойно и детально изложить позицию России относительно ситуации на Украине. В рамках встречи стороны также обсудили практически все направления взаимодействия.

Кроме того, визит на Аляску Путин назвал своевременным и весьма полезным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
ТЕГИ:СШАПереговорыДональд ТрампВладимир Путин

