Путин назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным

По его словам, Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа по необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

Российский лидер также отметил, что на переговорах была возможность спокойно и детально изложить позицию России относительно ситуации на Украине. В рамках встречи стороны также обсудили практически все направления взаимодействия.

Кроме того, визит на Аляску Путин назвал своевременным и весьма полезным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

