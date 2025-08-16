Xolidayboy на год перенес концерт в Ставрополе из-за БПЛА

Концерт выл перенесен почти на год — на 9 июня следующего года. Официальная причина, названная представителями артиста, - возможная угроза атаки БПЛА. Отмечается, что данное решение пришлось принять по просьбе администрации площадки.

Организаторы выступления накануне получили уведомление от администрации стадиона о невозможности проведения массовых мероприятий. Уточняется, что все купленные билеты остаются действительными.

Ранее Xolidayboy признался спецкору НСН, что иногда слушает композиции рок-группы «Король и Шут» (КиШ) и джазовую певицу Эми Уайнхаус.

