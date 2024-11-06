«Судьбоносные выборы»: Трампу пророчат победу с вероятностью в 89%

ПРОГНОЗЫ И ПРОРОЧЕСТВА

Более того, Камала Харрис побеждает Дональда Трампа на острове Гуам, а этот регион считают «пророческим». Результаты голосования на Гуаме отражали итоги голосования на федеральном уровне каждые выборы, начиная с 2004 года, сообщает New York Post.

По данным со всех избирательных участков, Харрис получила почти 49,5% голосов, а Трамп может рассчитывать примерно на 46,5%.

Четыре года назад действующий президент США Джо Байден на 14 процентных пунктов опередил на Гуаме Дональда Трампа. Тогда регион вновь подтвердил свою пророческую функцию.

Но остальные прогнозы пока явно на стороне Трампа. Так, The New York Times прогнозирует победу Трампа с вероятностью 89%. Газета отмечает, что Харрис для победы надо забирать колеблющиеся Пенсильванию, Мичиган и Висконсин, что маловероятно.

Букмекеры же оценили шансы на победу Трампа на выборах в 90,1%, сумма ставок составила порядка $1,3 млрд, пишет Polymarket.

На данный момент сообщается также, что республиканцы в шаге от того, чтобы лишить демократов контроля над верхней палатой конгресса. По подсчетам Fox News, республиканская партия получает уже 50 из 100 мест в сенате против 42 места у представителей демократов.

Ранее Трамп заявил, что будет готов признать свое поражение на выборах, если посчитает, что проиграл «честно».

ПОСЛЕДСТВИЯ И ШУТКИ

Накануне выборов ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил НСН, что шансы Дональд Трампа на победу выше, чем у его соперницы по гонке Камалы Харрис.

Европейские политики допустили изменение курса помощи США Украине при победе на грядущих президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «The Washington Post» со ссылкой на 15 политиков из Евросоюза. В то же время в ЕС считают, что при победе Трампа Вашингтон ослабит военные связи с Киевом, а также, что это может привести к началу торговых войн.