«Судьбоносные выборы»: Трампу пророчат победу с вероятностью в 89%
Дональд Трамп предварительно получает 230 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270 голосов. У Камалы Харрис — 205 голосов. Колеблющиеся штаты поддерживают Трампа, на его стороне букмекеры и аналитики.
В США близится к завершению голосование на выборах президента страны, которое определит судьбу американцев на предстоящие четыре года. Официально выборы завершатся в 8 утра по московскому времени, когда свои участки закроют Гавайи и Аляска.
За президентское кресло в финальной гонке борются действующий вице-президент Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп. Ленты новостей обновляются каждые несколько минут с появлением новых данных предварительных результатов борьбы.
По прогнозам политологов, окончательно узнать имя нового президента США можно будет не ранее чем через три дня. Пока удача на стороне Трампа, букмекеры и опросы пророчат ему уверенную победу, а колеблющиеся штаты один за одним отдают предпочтение республиканцу.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По предварительным данным Fox News, Дональд Трамп предварительно получает 232 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270 голосов. У кандидата от демократов Камалы Харрис — 205 голосов.
Главу США фактически выбирают не сами избиратели, а выборщики от каждого отдельного штата. Всего их 538.
Исторически некоторые штаты на постоянной основе голосуют за демократов, другие же – за республиканцев. Поэтому особое внимание всегда приковано к так называемым колеблющимся штатам, результаты голосования в которых всегда сложнее всего предсказать.
На 7:45 утра по московскому времени за Трампом 6 из 7 колеблющихся штатов - Аризона, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина, передает Associated Press. В сумме эти штаты дают 93 голоса.
Трамп продолжает увеличивать отрыв от Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания (штат дает 19 голосов), набирая 51,1%.
Накануне Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth, что располагает информацией о массовых фальсификациях в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания.
В Джорджии у Трампа сейчас 51,11% (подсчитано 90%), в Северной Каролине Трамп набирает 50,77% (подсчитано 85%), в Висконсине у Трампа 50,9% (подсчитано 59%), Аризона отдает Трампу 49,6% (подсчитано 50%), Мичиган – 51,1% (подсчитано 26%). По Неваде данных пока нет.
При этом Харрис уверенно лидирует в штате Нью-Йорк, который дает 28 голосов выборщиков. Также она побеждает в Вашингтоне. Этот штат не поддерживал республиканцев со времен Рональда Рейгана.
ПРОГНОЗЫ И ПРОРОЧЕСТВА
Более того, Камала Харрис побеждает Дональда Трампа на острове Гуам, а этот регион считают «пророческим». Результаты голосования на Гуаме отражали итоги голосования на федеральном уровне каждые выборы, начиная с 2004 года, сообщает New York Post.
По данным со всех избирательных участков, Харрис получила почти 49,5% голосов, а Трамп может рассчитывать примерно на 46,5%.
Четыре года назад действующий президент США Джо Байден на 14 процентных пунктов опередил на Гуаме Дональда Трампа. Тогда регион вновь подтвердил свою пророческую функцию.
Но остальные прогнозы пока явно на стороне Трампа. Так, The New York Times прогнозирует победу Трампа с вероятностью 89%. Газета отмечает, что Харрис для победы надо забирать колеблющиеся Пенсильванию, Мичиган и Висконсин, что маловероятно.
Букмекеры же оценили шансы на победу Трампа на выборах в 90,1%, сумма ставок составила порядка $1,3 млрд, пишет Polymarket.
На данный момент сообщается также, что республиканцы в шаге от того, чтобы лишить демократов контроля над верхней палатой конгресса. По подсчетам Fox News, республиканская партия получает уже 50 из 100 мест в сенате против 42 места у представителей демократов.
Ранее Трамп заявил, что будет готов признать свое поражение на выборах, если посчитает, что проиграл «честно».
ПОСЛЕДСТВИЯ И ШУТКИ
Накануне выборов ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил НСН, что шансы Дональд Трампа на победу выше, чем у его соперницы по гонке Камалы Харрис.
Европейские политики допустили изменение курса помощи США Украине при победе на грядущих президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «The Washington Post» со ссылкой на 15 политиков из Евросоюза. В то же время в ЕС считают, что при победе Трампа Вашингтон ослабит военные связи с Киевом, а также, что это может привести к началу торговых войн.
А немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН подчеркнул, что выборы президента США станут судьбоносными, так как от них зависят дальнейшие действия Вашингтона по украинскому конфликту. По его мнению, от исхода президентских выборов в стране также зависит поддержка «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского Вашингтоном.
В России же заявляют, что исход выборов в США не является принципиальным для Москвы. Об этом накануне говорил пресс-секретарь российского президента Владимир Путин. До этого Путин иронично отметил, что Москва поддерживает Харрис после того, как Байден снялся с выборов, добавив при этом, что окончательный выбор остается за американским народом.
Позднее глава МИД Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia заявил, что президент Владимир Путин пошутил, когда говорил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на предстоящих выборах президента США.
Министр уточнил, что у Путина развито чувство юмора, и он нередко прибегает к шуткам в своих выступлениях. Он отметил, что российский лидер таким образом выразил мысль о том, что России следует рассчитывать исключительно на свои силы, а не надеяться на смену политического руководства в западных странах.
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