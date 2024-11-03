СМИ: ЕС готовится к изменению военной поддержки Киева в случае победы Трампа
Страны Европейского союза готовятся к изменению военной поддержки Украины со стороны США в случае победы на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
Они постарались продвинуть пакеты помощи Киеву до ноябрьских выборов. Кроме того, новое командование Североатлантического альянса взяло на себя часть обязанностей Минобороны США по координации военной помощи Украине.
Чиновники в Европе признают, что потеря поддержки Вашингтона в области обороны нанесет по самому Евросоюзу «сокрушительный удар». На этом фоне подготовлен черновой проект ответных торговых пошлин на случай, если Трамп снова начнет вводить их на продукцию из ЕС.
Ранее стало известно, что чиновники Евросоюза планируют ужесточить санкции против России, чтобы приготовиться к смене «курса» из-за возможной победы Трампа на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru