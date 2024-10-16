«С ног на голову»: Поддержку «плана победы» Зеленского связали с выборами в США
Выборы президента США 5 ноября станут судьбоносными для всех, от них зависит дальнейшие действия Вашингтона по украинскому конфликту, отметил в эфире НСН Александр Рар.
Поддержка «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского зависит от исхода президентских выборов в США, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН. При этом, по его словам, при победе экс-президента Дональда Трампа на план Зеленского не будут смотреть серьезно, в свою очередь от вице-президента Камалы Харрис также не слышно четких заявлений о помощи Украине.
Ранее Зеленский представил свой «план победы». Он заявил, что план станет «мостом к саммиту мира», по нему можно будет завершить конфликт «не позднее 2025 года». План победы включает в себя, в частности, приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта, продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары по ее территории и размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета». Рар отметил, что США не могут внести ясность о своем мнении на план Зеленского из-за приближающихся выборов.
«Этот план энтузиазма на Западе или поддержки вызывать не будет. Но кто знает, какие решения примут в Вашингтоне в отношении Украины после президентских выборов. Они судьбоносны в этом отношении для всех. Если побеждает Трамп, то на этот план никто серьезно смотреть не будет. Если побеждает Харрис… От нее тоже не слышно никаких четких высказываний с тем, что она будет продолжать помогать Украине, невзирая на массу других кризисов, которые угрожают мировому порядку, в том числе на Ближнем Востоке. Америка сейчас ничего не может сказать, потому что Байден уходящий политик, а кто будет его наследником и кто будет вести Америку в следующие четыре года, в том числе во всех геополитических вопросах, пока неизвестно», – сказал Рар.
Он отметил, что большинство экспертов на Западе сходятся во мнении, что Украина не сможет вернуть территории, находящиеся под контролем РФ, военным путем. По мнению Рара, это понимают и западные политики, поэтому просят от Зеленского «серьезный» план мира.
«Большинство экспертов сегодня не видят, на каком основании Украина может себе вернуть восточные и юго-восточные территории, которые находятся под контролем России. Думаю, что ни один эксперт сегодня не может себе трезво представить, что это произойдет сегодня или завтра. Украинская армия отступает на Донбассе и в Курской области тоже, это все на Западе понимают. Главная проблема Зеленского – он понимает, что время бежит. Американские выборы могут все поставить с ног на голову. Кроме того, наступает зима, сил на дальнейшее наступление нет. Ему срочно нужно дополнительно западное оружие, но это оружие тоже не останавливает российское наступление на Донбассе. Это же все тоже очевидно. На Зеленского давят западные политики с тем, чтобы он серьезно думал о плане мира», – добавил собеседник НСН.
Ранее опрос показал, что Камала Харрис опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа по поддержке – 45% против 42%. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее отмечал, что если Трамп победит на президентских выборах, российский президент Владимир Путин может потребовать капитуляции Украины и ее отказа от вступления в НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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