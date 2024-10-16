«С ног на голову»: Поддержку «плана победы» Зеленского связали с выборами в США

Поддержка «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского зависит от исхода президентских выборов в США, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН. При этом, по его словам, при победе экс-президента Дональда Трампа на план Зеленского не будут смотреть серьезно, в свою очередь от вице-президента Камалы Харрис также не слышно четких заявлений о помощи Украине.

Ранее Зеленский представил свой «план победы». Он заявил, что план станет «мостом к саммиту мира», по нему можно будет завершить конфликт «не позднее 2025 года». План победы включает в себя, в частности, приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта, продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары по ее территории и размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета». Рар отметил, что США не могут внести ясность о своем мнении на план Зеленского из-за приближающихся выборов.