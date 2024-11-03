«Подуставший»: Медведев считает, что Трамп не остановит конфликт на Украине
Экс-президент США, кандидат на должность главы государства Дональд Трамп не сможет остановить конфликт вокруг Украины, сообщил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он назвал американского политика «подуставшим», который будет вынужден соблюдать все системные правила. Медведев считает, что попытки Трампа разрешить конфликт могут привести к тому, что он повторит судьбу бывшего президента США Джона Кеннеди, который был убит.
Зампред Совбеза назвал вице-президента США, которая является соперницей Трампа на выборах, Камалу Харрис глупой, неопытной и управляемой. При ней реальной властью будут обладать ключевые министры и помощники, а также семья бывшего главы Белого дома Барака Обамы, отметил Медведев.
Ранее зампред заявил, что при наличии гибкости и готовности западных стран заключить договоры о безопасности с Россией, необходимость в специальной военной операции могла бы отпасть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru