«Подуставший»: Медведев считает, что Трамп не остановит конфликт на Украине

Он назвал американского политика «подуставшим», который будет вынужден соблюдать все системные правила. Медведев считает, что попытки Трампа разрешить конфликт могут привести к тому, что он повторит судьбу бывшего президента США Джона Кеннеди, который был убит.

Зампред Совбеза назвал вице-президента США, которая является соперницей Трампа на выборах, Камалу Харрис глупой, неопытной и управляемой. При ней реальной властью будут обладать ключевые министры и помощники, а также семья бывшего главы Белого дома Барака Обамы, отметил Медведев.

Ранее зампред заявил, что при наличии гибкости и готовности западных стран заключить договоры о безопасности с Россией, необходимость в специальной военной операции могла бы отпасть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

