Трамп заявил о массовом мошенничестве на выборах в Пенсильвании
6 ноября 202402:02
Экс-президент США, кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth, что располагает информацией о массовых фальсификациях в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания.
«Правоохранительные органы на подходе!», — заявил политик. Другие подробности не приводятся.
Ранее Трамп заявил, что будет готов признать свое поражение на выборах, если посчитает, что проиграл «честно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru