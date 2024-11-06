Трамп заявил о массовом мошенничестве на выборах в Пенсильвании

Экс-президент США, кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth, что располагает информацией о массовых фальсификациях в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания.

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«Правоохранительные органы на подходе!», — заявил политик. Другие подробности не приводятся.

Ранее Трамп заявил, что будет готов признать свое поражение на выборах, если посчитает, что проиграл «честно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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